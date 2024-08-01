سعر الذهب اليوم الخميس يتخطى 3 آلاف جنيه للجرام مع بداية التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر الذهب اليوم الخميس في مصر مع بداية التعاملات، وزاد الجرام 20 جنيها، مقارنة بمستواه أمس.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2207 جنيهات للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 2837 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 3310 جنيهات للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 3782 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

صعد سعر الجنيه الذهب إلى 26480 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالمياً

تراجع سعر الذهب عالميا إلى نحو 2443 دولار اللأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، في الساعات الأولى من بداية تعاملات اليوم الخميس، بنسبة 0.19%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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