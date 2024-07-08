وزير البترول يستقبل وفد من "إيني" لبحث سُبل زيادة الإنتاج

كتب- أحمد والي:

استقبل كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم الاثنين، وفداً من المسئولين بشركة إيني الإيطالية، وهي أكبر مستثمر في قطاع الطاقة في مصر؛ والذي ضم السيد جويدو بروسكو، الرئيس التنفيذي لعمليات الموارد الطبيعية بالشركة.

وقال بدوي، إن الدور الذي تلعبه شركة إيني كشريك تاريخي واستراتيجي لمصر في قطاع الطاقة له دور حيوي وبارز في أوقات التحديات وخاصة في الفترة الحالية التي تؤكد فيها على التزامها ودعمها لجهود مصر في تنمية موارد الطاقة.

وأشار بدوي، إلى تطلع قطاع البترول لتحقيق المزيد من النجاحات المشتركة مع إيني الإيطالية والعمل على تركيز الجهود المشتركة بشكل أكبر على زيادة الإنتاج وتنمية موارد البترول والغاز باعتباره أهم الأولويات في الاقتصاد المصري وقطاع الطاقة.

وأضاف بدوي، أن التكنولوجيات الحديثة التي تطبقها شركة إيني في الاستكشاف والإنتاج سيكون لها دور كبير في ذلك بعد أن ساهمت في تحقيق العديد من النجاحات واكتشاف حقول هامة في مصر والعالم وفي مقدمتها حقل ظهر.

وأكد بدوي، على أهمية دعم التعاون مع الشركة الإيطالية في مشروعات كفاءة استخدام الطاقة والاستفادة من موارد الطاقة المتجددة وخفض الكربون من مواقع صناعة البترول والغاز خاصة في ظل رغبة الشركة الإيطالية واستعدادها في هذا المجال.

وقال جويدو بروسكو، الرئيس التنفيذي للعمليات بشركة إيني الإيطالية، إن شركته لديها ثقة كاملة في التزام مصر وقطاع البترول والغاز في إطار الشراكة بين الجانبين.

وأكد جويدو على التزام الشركة وأن لديها خطط لتنفيذ برامج حفر الآبار في مناطق عملها في مصر في عدد من الحقول بهدف زيادة الإنتاج.

كما تطرق اللقاء الى التأكيد المشترك على أهمية دعم التعاون في مشروعات خفض الانبعاثات في صناعة الغاز الطبيعي في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" وشركة إيني.