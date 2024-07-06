"الغرف التجارية" تكشف تفاصيل مقاضاة "آبل" محلات تجارية في مصر



كتبت- داليا الظنيني:

قال سيد تبارك عضو مجلس إدارة شعبة المحمول بالغرف التجارية، إن شركة آبل أرسلت إنذارًا لبعض المحال التجارية المصرية لرفع العلامة التجارية الخاصة بها.

وأضاف "تبارك"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية رينال عويضة مقدمة برنامج "العنكبوت"، المذاع عبر قناة "أزهري"، أن بعض المحلات التجارية تبيع منتجات تؤثر سلبًا على شركة آبل، موضحًا:"كعلامة تجارية، آبل ليس لها منافس، ولكن بعض المحلات تبيع منتجات تحمل اسم شركة آبل بأسعار رخيصة، وتخدع المستهلكين".

وتابع: "شركة آبل تريد الحفاظ على عملائها، وبخاصة أنها تحافظ على خدمة ما بعد البيع، والشركة لا تريد أن تُباع منتجات مقلدة، هي شركة محترمة جدا لا تقاضي من المرة الأولى، لكنها تبدأ بإرسال إنذار للمحال المخالفة، وبعد ذلك فإنها تقاضي من لا يستجيب للإنذار".