بدء التداول على أسهم أكت فاينانشال اليوم بالبورصة

كتبت- أمنية عاصم :

أعلنت البورصة المصرية بدء التداول على أسهم شركة أكت فاينانشال، وذلك بفاعليات قرع الجرس من رئيس البورصة المصرية.

جاء ذلك بحضور رئيس البورصة أحمد الشيخ ونائب رئيس البورصة المصرية، وباسم عزب الرئيس التنفيذي لشركة أكت فاينانشال، ومصطفي عبد العزيز العضو المنتدب لشركة أكت فاينانشال، ومصطفى الشنيطي الشريك التنفيذي ورئيس قطاع بنوك الاستثمار بشركة زيلا كابيتال.

وطرحت شركة أكت فاينانشال نحو 360 مليون سهم زيادة رأسمال بقيمة 1.04 مليار جنيه، تمثل 47% من إجمالي أسهم رأسمال الشركة قبل الزيادة، والبالغ إجمالي أسهمها 1.12 مليار سهم، بسعر 2.9 جنيه للسهم الواحد.

وتأسست "أكت فاينانشال"، في 2015 بمصر، على يد باسم عزب، ومصطفى عبد العزيز، وكريم نعمة، الذين يمتلكون نحو 37% من أسهم الشركة، بينما يمتلك رجل الأعمال محمد علام نحو 12% من الأسهم. أما النسبة المتبقية فيمتلكها عدد من رجال الأعمال المصريين والعرب، وهي متخصصة في أشكال متنوعة من الاستثمارات في رأس المال، حيث تشارك استراتيجيًا في عمليات الاستحواذ والاستثمار بالرافعة المالية.