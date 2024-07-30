15% زيادة منذ بداية الصيف.. أوبر ترفع تسعيرة رحلاتها بسبب البنزين

كتب - علاء حجاج

أخطرت شركة أوبر للنقل الذكي سائقيها بزيادة اجرة خدماتها بنسبة وصلت ل 8% على خلفية رفع أسعار البنزين وبذلك تصبح إجمالي الزيادات التي أقرتها الشركة لتسعيرة خدماتها منذ بداية صيف عام 2024 نحو 15%.

قالت الشركة في الرسالة التي تم إرسالها للسائقين، "نحن حريصون على أن نقدم لك أفضل تجربة قيادة على منصتنا والمساعدة في تحسين فرص الربح للشركات السائقين مع ضمان استمرار ملايين الركاب في التنقل حول المدن بدون ضغوط ".

وأوضحت الشركة "لقد قمنا بمراجعة أسعار منتجات أوبر داخل مدينتي القاهرة والإسكندرية في بداية فصل الصيف 2024 وبعد زيادة أسعار البنزين الأخيرة قمنا بزيادة الأجرة للرحلات بنسبة 8 %، ليصبح إجمالي متوسط نسبة الزيادة في الأجرة هو 15٪.

وقررت لجنة تسعير المواد البترولية رفع أسعار البنزين بكافة أنواعه والسولار، اعتبارا من الخميس الماضي.

وارتفع سعر بيع اللتر من البنزين 80 أوكتين تسليم المستهلك بسعر 12.25 جنيه مقابل 11 جنيها في مارس الماضي.

وسعر بيع لتر البنزين 92 اوكتين 13.75 جنيه بدلا من 12.5.