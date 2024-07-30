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غداً بدء تداول أسهم " أكت فاينانشال " في البورصة المصرية

01:56 م الثلاثاء 30 يوليه 2024

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كتبت _ أمنية عاصم :

أعلنت البورصة المصرية بدء التداول على أسهم شركة " أكت فاينانشال " غداً الأربعاء الموافق 31 يوليو 2024.

ويعد هذا الطرح الأول للبورصة المصرية منذ عام؛ لذلك شهد رواجاَ في الاكتتاب العام أو الخاص خلال فترة 9 يوليو وانتهى 23 يوليو.

ويذكر أن الطرح الخاص لشركة تم تغطية 20 مرة بينما الطرح العام تم تغطية 54.76 مره - وفق مصادر لمصراوي - حيث عدد مرات التغطية الكبير الذي شهدها الاكتتاب سواء العام أو الخاص لم تشهدها البورصة منذ أعوام.

وأوضحت نشرة الطرح أن رأسمال الشركة قبل الزيادة يبلغ 2.2 مليار جنيه، فيما تستهدف الشركة زيادة رأسمالها بقيمة الطرح البالغة 1.04 مليار جنيه لتصبح 3.24 مليار جنيه.

ووفق نشرة الاكتتاب، فإن حجم أسهم الطرح بلغت 360 مليون سهم مقسمة لـ 300 مليون سهم اكتتاب خاص و60 مليون سهم اكتتاب عام بحصة توازي نحو 32% من أسهم الشركة، ويبلغ سعر السهم 2.9 جنيه للسهم، ويمثل الاكتتاب الخاص 83.3% من الأسهم المصدرة.

وتأسست شركة أكت فاينانشال في عام 2015، وتجمع بين ثلاثة شركاء تنفيذيين لديهم خبرة واسعة في أسواق رأس المال في مصر متخصصة في أشكال متنوعة من الاستثمارات في رأس المال، حيث تشارك استراتيجيًا في عمليات الاستحواذ والاستثمار بالرافعة المالية.

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