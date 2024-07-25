التصديري للملابس يطلق بعثة تجارية إلى ألمانيا بمشاركة 22 شركة مصرية

كتبت- شيرين صلاح:

نظم المجلس التصديرى للملابس الجاهزة والمجلس التصديري للغزل والمنسوجات بعثة تجارية إلى ألمانيا خلال الفترة من 24-27 يوليو 2024 لمصدرى الملابس الجاهزة والأقمشة بعدد 22 شركة بالقطاعين.

ووفق بيان من المجلس اليوم الخميس، زار الفعاليات نائب وزير الاقتصاد في دوسلدورف بألمانيا، كما حضرت كبري الشركات والعلامات التجارية الألمانية لزيارة الحدث والتعرف على الشركات المصرية وبحث إمكانية عمل عقود تصديرية مستقبلية.

وأقيمت هذه البعثة التجارية بدعم من مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر Trade Usaid الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وبالتعاون مع التمثيل التجاري المصري- مكتب برلين.

وكشف ماري لويس بشارة رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، أن البعثة تضم 15 شركة ملابس و 7 شركات في قطاع الأقمشة في مدينة دوسلدورف الألمانية الشهيرة بهدف عقد لقاءات مشتركة مع المشترين والمستوردين في ألمانيا.

وأضافت رئيسة المجلس التصديري للملابس، إنه تم اختيار ألمانيا لتنظيم هذه البعثة الترويجية لكون ألمانيا شريك تجاري رائد بقطاع الملابس الجاهزة المصرية، فهي ثاني أكبر الأسواق الأوروبية المستوردة للملابس المصرية.

وكشفت أن صادرات القطاع إلى أوروبا حققت زيادة بنسبة 37%، من إجمالي صادرات الملابس المصرية كما حققت الصادرات إلى ألمانيا زيادة بقيمة 123 مليون دولار في عام 2023 متوقعة أن تحقق الصادرات زيادة بنسبة 20% خلال 2024.

وأوضحت رئيسة المجلس التصديري للملابس، أن هذه البعثة تأتي ضمن خطة المجلس لزيادة الصادرات إلى أوروبا بصفة عامة وألمانيا بصورة خاصة، حيث تتمتع ألمانيا تتمتع بإعفاء من الرسوم الجمركية للصادرات المصرية بموجب اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي وهذا يعطي ميزة تنافسية للصادرات المصرية.

وأشارت إلى أنه تم دعوة الشركات الألمانية للحضور إلى مصر على هامش معرض destination africa ودعوتهم إلى زيارة المصانع المصرية.