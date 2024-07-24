سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر يتراجع مع بداية التعاملات

كتب- أحمد والي:

تراجع سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر 20 جنيها مع بداية التعاملات، مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات أمس.

أسعار الذهب اليوم

هبطت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2187 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 2811 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 21 إلى 3280 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 3749 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

تراجع سعر الجنيه الذهب إلى 26240 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

ارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 2417 دولار اللأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء، بنسبة 0.30%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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