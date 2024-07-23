مركز معلومات وزارة قطاع الأعمال يحصل على شهادة الأيزو "21001"

كتبت - أمنية عاصم:

تسلم محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، شهادة الأيزو "21001:2018 ISO " لنظام إدارة المؤسسات التعليمية الممنوحة لمركز معلومات قطاع الأعمال العام من قبل المجلس الوطني، وذلك بحضور حنفي علي مدير المركز.

ووفق بيان من الوزارة، جاء ذلك خلال استقبال الوزير أمس الاثنين، صفوت النحاس رئيس مجلس أمناء المجلس الوطني للتدريب والتعليم والوفد المرافق له.

وحسب شيمي فإن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتنمية العنصر البشري في شركاتها التابعة، والارتقاء بقدرات العاملين ورفع كفاءتهم من خلال تعزيز البرامج التدريبية في المجالات المختلفة.





وأوضح شيمي، أن إعداد البرامج التدريبية لابد وأن يتوافق مع الاحتياجات الفعلية للتدريب وفق طبيعة العمل والأنشطة المختلفة التي تعمل بها الشركات التابعة، مع مراعاة مواكبة التطور التكنولوجي خاصة في القطاعات الصناعية، مؤكدًا أن الاستثمار في رأس المال البشري لا يقل أهمية عن الاستثمار في الآلات والمعدات.



وأشار شيمي إلى حرص الوزارة على تحسين بيئة العمل في المصانع والشركات التابعة وتحفيز العاملين لتحسين الأداء ورفع مستوى الإنتاجية والتشجيع على الإبداع والابتكار، وذلك في إطار التكامل مع خطط التحديث والتطوير التي يمثل العنصر البشري أحد أهم محاورها.