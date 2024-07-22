"شل مصر" تُعيد إطلاق برنامج "انطلاقة" بالتعاون مع "فلات 6 لابز"

كتب- أحمد والي:

أعادت شركة "شل مصر" إطلاق برنامج "شل انطلاقة مصر" بالتعاون مع حاضنة الأعمال للشركات الناشئة "فلات 6 لابز" "Flat 6 Labs Egypt"، في إطار البرنامج العالمي الرائد لتطوير المشروعات Shell LiveWIRE، لتمكين ودعم أكثر من 1000 رائد أعمال طموح في مصر، حيث يهدف البرنامج إلى تعزيز الحلول المبتكرة لمواجهة التحديات العالمية عبر رعاية رواد الأعمال الشباب.

وقالت داليا الجابري، رئيس مجلس إدارة شركات شل في مصر "نلتزم بتوفير فرص كبيرة لرواد الأعمال في المراحل المبكرة لرحلتهم، وتزويدهم بالدعم اللازم للتغلب على التحديات، والنجاح في رحلتهم الريادية".

و قال هاني السنباطي، الشريك المؤسس ورئيس مجلس إدارة Flat6Labs " أن البرنامج يعمل على إلهام الشباب المصري عبر دورات تجمع ما بين بناء الأفكار وسبل التواصل والتوفيق بينهم، إلى جانب تدريبهم على كيفية بدء رحلتهم في عالم ريادة الأعمال عبر مجموعات من المعسكرات التدريبية، وسيتم اختيار فرقا للمشاركة في دورة "حاضنة انطلاقة" التي تستمر لمدة 3 أشهر، ومن ثم تسليط الضوء على ثلاث مشروعات فائزة خلال حفل توزيع الجوائز السنوي لمبادرة "انطلاقة".

وتعمل مبادرة Shell LiveWIRE في 20 دولة لتعزيز الاقتصادات المحلية عبر ريادة الأعمال، والابتكار، والتوظيف الهادف، وسيستفيد برنامج "شل انطلاقة مصر" من خبرة شركة شل العالمية لدعم وتدريب أكثر من 1000 رائد أعمال سنوياً عبر سلسلة من مبادرات التواصل وتطوير الأفكار، المعسكرات التدريبية، وبرامج حاضنات الأعمال.

وسيتم اختيار 240 فريقاً أو فكرة واعدة من هذه الجلسات للمشاركة في "المعسكر التدريبي للأفكار الواعدة"، وستتم دعوة أفضل 40 فريقاً للانضمام إلى دورة "حاضنة انطلاقة" التي تستمر لمدة 3 أشهر خلال دورتين سنويا, ومن المقرر أن يحضر المشاركون المختارون ورش عمل يقدمها خبراء متخصصون.

ويحقق برنامج الاستثمار المجتمعي في شركة "شل مصر" أهداف رؤية مصر 2030، وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وتقوم الشركة بتنفيذ مجموعة من البرامج والمبادرات المجتمعية بالتعاون مع بعض الشركاء، مثل وزارة البترول والثروة المعدنية، الجامعات المصرية، الأكاديمية الوطنية للتدريب، وبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة.