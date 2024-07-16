مصر للمقاصة: 1.7 مليار جنيه تكلفة إنشاء مبنى الشركة الجديد في العاصمة الإدارية الجديدة

كتبت- أمنية عاصم:

قال هشام أحمد عضو مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة للإيداع والقيد المركزي إن تكلفة إنشاء المبنى الجديد للشركة في العاصمة الإدارية يقدر بنحو 1.7 مليار جنيه.

جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة لاعتماد نتائج أعمال القوائم المالية المستقلة لعام 2023.

وتابع عضوٍ مجلس الإدارة أن الشركة قامت بالفعل منذ استلام الأرض بصرف 200 مليون جنيه على الإنشاءات الأولية للمبنى مضيفاً التزام الشركة باستكمال الإنشاء بتكلفة تقدر بنحو 1.5 مليون جنيه.

وأكد أنه في حال عدم التزام الشركة باكتمال الإنشاء خلال العامين القادمين سيتم سحب الأرض وفقاً للشروط الشراء الخاصة بعقود شراء الأرض في العاصمة الإدارية.

وأشار هشام أحمد إلى أن التكلفة إنشاء المبنى قبل تحريك سعر الصرف في البنوك بلغت 900 مليون جنيه.