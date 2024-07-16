خريطة الأسعار اليوم: ارتفاع الحديد والذهب وتراجع الدواجن بالأسواق

كتب- أحمد والي:

ارتفعت أسعار الحديد والأسمنت والبيض والبلطي والمكرونة السويسي في الأسواق خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بينما تراجعت أسعار الباذنجان والخيار والدواجن، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والذهب يواصل الارتفاع بمنتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

قفز 20 جنيها.. سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الارتفاع بمنتصف التعاملات

ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء (موقع رسمي)

انخفاض الباذنجان والخيار .. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

زيادة في سعر البلطي والمكرونة السويسي بسوق العبور اليوم الثلاثاء

تراجع أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء في الأسواق (موقع رسمي)

زيادة في سعر كرتونة البيض اليوم الثلاثاء (موقع رسمي)