وزير البترول: 7.3 مليون أوقية احتياطي مصر المؤكد من الذهب حاليا

كتب- أحمد والي:

تصوير- هاني رجب:

قال المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، إن مصر تمتلك احتياطي مؤكد من الذهب بنحو 7.3 مليون أوقية حالياً، حيث أنتجت العام المالي الماضي نحو 560 ألف أوقية من الذهب، ونحو 17.5 مليون طن من المعادن الأخرى.

وأضاف بدوي خلال كلمته في مؤتمر التعدين اليوم، في بيان للوزارة، أنه من المخطط أن يصل إنتاج مصر إلى 800 ألف أوقية من الذهب و30 مليون طن من المعادن الأخرى خلال 2030.

وتخطط الوزارة إلى زيادة مساهمة قطاع التعدين في الناتج القومي إلى 5% بدلاً من أقل من 1% حالياً، وفق ما قاله الوزير.

وتناول الوزير مستهدفات قطاع التعدين ضمن برنامج تطوير وتحديث قطاع البترول والإجراءات الإصلاحية ومحاورها،

وأكد وزير البترول خلال تناوله مستهدفات قطاع التعدين ضمن برنامج تطوير وتحديث قطاع البترول الإجراءات الإصلاحية ومحاورها أن إجراءات السلامة في قطاع التعدين تعد مهمة للغاية.

وأضاف الوزير أننا نرغب في حماية كل من يعمل في هذه الصناعة، والعمل الآمن كأحد العوامل الهامة في جذب الاستثمارات مما يتطلب العمل سوياً بحيث تكون السلامة والبيئة خلال عملية التعدين أمراً أساسياً.

وأكد أهمية الاستماع والاستفادة من الخبرات واستخدام التكنولوجيا وزيادة الوعي بأهمية السلامة وحماية البيئة.

وأكد بدوي على تنسيق العمل بالكامل مع وزارة البيئة كجزء رئيسي من التزام تطوير قطاع التعدين وتحويله لقطاع أخضر صديق للبيئة.

ولفت بدوي إلى أهمية المعامل المتطورة لفحص العينات التي تم إقامتها في توفير الوقت والتكلفة.

وأشار إلى أهمية الدراسات الجارية لتحويل منطقة الصحراء الشرقية لمركز إقليمي للذهب من خلال دراسة إنشاء مصفاة تكرير الذهب ومركز للخدمات اللوجيستية.

وأكد وزير البترول أهمية دعم الكوادر البشرية والاعتماد على الكفاءات وتطويرها باستمرار في طريقهم لتحقيق ما يأمله من قطاع التعدين وزيادة عوائدها ومساهمته في التنمية والاقتصاد القومي.

وأكد كريم بدوي وزير البترول أن مصر غنية بالموارد التعدينية ولديها بنية تحتية متطورة منها شبكات الطرق الجديدة، وهي جزءا من الدرع العربي النوبي ولديهم الطموح والتعاون مع الجميع إذ يعملون على تعظيم القيمة المضافة لهذه الموارد.

أوضح الوزير أن الحكومة ملتزمة بالعمل على أن تكون مصر قبلة استثمارية متقدمة ولديها تعاون واسع مع القطاع الخاص.

ويسعوا في تطبيق المزيد من الإصلاحات وجذب الاستثمارات لقطاع التعدين، فمواردهم من الثروات التعدينية يتضمن الذهب والنحاس والفضة والزنك والبلاتنيوم وعدة معادن متنوعة ثمينة وتقليدية.، وفق ما قاله الوزير.