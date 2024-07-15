كيف انعكس التضخم على مبيعات و أسعار الأجهزة الإلكترونية والكهربائية؟

كتب- علاء حجاج:

أظهرت دراسة حديثة أجرتها شركة بي تك المتخصصة في تجارة التجزئة للأجهزة الإلكترونية والمنزلية، آثار معدلات التضخم على مبيعات السوق وأسعار المنتجات خلال السنوات الثلاثة الماضية.

ويظهر التقرير زيادة في القيمة المالية لمبيعات الأجهزة الإلكترونية والمنزلية في السوق المصري على مدار أعوام 2021 و2022 و 2023 والنصف الأول من 2024، مع تراجع عدد الوحدات المباعة في نفس الفترة، الأمر الذي يعكس زيادة في متوسط أسعار الوحدة الواحدة.

وبحسب التقرير الذي حصلت مصراوي على نسخة منه، فقد ارتفعت القيمة المالية لمبيعات الأجهزة الإلكترونية والكهربائية خلال عام 2022 لتسجل 145.7 مليار جنيه مقابل 133.8 مليار جنيه في عام 2021، بزيادة قدرها 11.9 مليار جنيه تقريبا.

هذا الارتفاع صاحبه تراجع في عدد الوحدات المباعة بحسب التقرير، حيث انخفضت عدد الوحدات المباعة في 2022 لتسجل 39.5 مليون وحدة مقابل 44.8 مليون وحدة في عام 2021، بتراجع قدره 4.3 مليون وحدة تقريبا.

وكشف التقرير عن استمرار ارتفاع القيمة المالية للمبيعات خلال عام 2023، حيث بلغت مبيعات الأجهزة الإلكترونية والمنزلية حينها 197.5 مليار جنيه بزيادة قدرها 51.8 مليار جنيه عن عام 2022، وذلك مع تراجع المبيعات من حيث عدد الوحدات بمعدل 5.1 مليون وحدة، حيث بلغت عدد الوحدات المباعة في 2023 نحو 34.4 مليون وحدة، مقابل 39.5 مليون وحدة في 2022.

وبلغت القيمة المالية لمبيعات الأجهزة الإلكترونية والكهربائية في النصف الأول من عام 2024 نجو 99.9 مليار جنيه لعدد وحدات مباعة 13 مليون وحدة، مقابل نحو 72.7 مليار جنيه مبيعات لعدد 14.2 مليون جهاز خلال الفترة المقارنة من عام 2023.