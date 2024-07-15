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خريطة الأسعار اليوم: انخفاض الطماطم وارتفاع الحديد والذهب بالأسواق

02:52 م الإثنين 15 يوليه 2024

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كتب- أحمد والي:

تراجعت أسعار الطماطم، والبيض البلدي، والدواجن في الأسواق خلال تعاملات اليوم الاثنين، بينما ارتفعت أسعار البصل، والملوخية، ومواد البناء مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والذهب يعاود الارتفاع خلال منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

سعر الذهب اليوم في مصر يعود للارتفاع بمنتصف تعاملات الاثنين

السبيط والجمبرى يتراجع في سوق العبور اليوم الاثنين

انخفاض الطماطم.. أسعار الخضراوات والفاكهة في سوق العبور اليوم الاثنين

انخفاض البلدي.. أسعار البيض اليوم الاثنين في الأسواق (موقع رسمي)

تراجع أسعار الدواجن اليوم الاثنين في الأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت اليوم الاثنين في الأسواق (موقع رسمي)

الطماطم البيض البلدي الذهب الحديد البصل الملوخية
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