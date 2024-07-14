سعر الذهب اليوم في مصر بنهاية تعاملات الأحد

كتبت- دينا خالد:

استقر سعر الذهب اليوم الأحد في مصر بنهاية تعاملات اليوم، عند مستواه بمنتصف التعاملات، بحسب نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية السابق، لمصراوي.

أسعار الذهب اليوم

استقر سعر الذهب عيار 14 عند 2163 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 2781 جنيها للجرام.

واستقر سعر الذهب عيار 21 عند 3245 جنيها للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 24 نحو 3708 جنيها للجرام

سعر الجنيه الذهب

واستقر سعر الجنيه الذهب عند 25960 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

واليوم عطلة رسمية ببورصات المعادن العالمية

انخفض سعر الذهب عالميا إلى نحو 2411 دولار للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31 جرام عيار 24)، مع نهاية تعاملات الجمعة الماضية، بهبوط 0.17%، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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