سعر الذهب اليوم الخميس في مصر يعاود الارتفاع بمنتصف التعاملات

كتب- أحمد والي:

ارتفع سعر الذهب اليوم الخميس في مصر خلال منتصف التعاملات، وزاد الجرام 10 جنيهات، مقارنة بأسعار بداية التعاملات، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية السابق، لمصراوي.

كان سعر جرام الذهب تراجع 5 جنيهات في بداية التعاملات.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت سعر الذهب عيار 14 إلى 2150 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 18 إلى 2764 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 21 إلى 3225 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 نحو 3686 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

صعد سعر الجنيه الذهب إلى 25800 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

صعد سعر الذهب عالميا إلى نحو 2383 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو جرام عيار 24)، خلال منتصف تعاملات اليوم الخميس، بنسبة 0.50%، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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