بدأ بيعه في مصر.. ما هو الألماس المعملي الذي استحوذ على الأسواق العالمية؟

كتبت- دينا خالد:

رصدت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، انطلاق إنتاج جديد من المشغولات الذهبية بالأسواق المصرية مرصعة بالألماس المعملي، فما هو "اللاب جرون" الذي يعد منافس قوي للألماس التقليدي؟

بحسب بيان لشعبة الذهب اليوم، فاللاب جرون هو ألماس كربوني نقي تم زراعته معمليا ويتميز بكونه اقتصاديًا ومستدامًا وصديقًا للبيئة، ويدخل في قطاعات الأزياء والمجوهرات.

وشهدت الأسواق العالمية نقلة نوعية في إنتاج و تجارة هذه الأحجار مستحوذة على ما يقرب من 60% من حركة مبيعات الأحجار الثمينة.

وتعد الصين الدولة الأولى من حيث إنتاج وتصدير اللاب جرون في حين من المتوقع أن تصبح الهند مركزًا رئيسيًا له في جميع أنحاء العالم، بحسب أحدث التقارير العالمية عن سوق المجوهرات.

ويحظى الألماس المعملي بوزن 1 إلى 2 قيراط بشعبية كبيرة في صناعة خواتم الخطوبة والزفاف، حيث استحوذ على أعلى حصة سوقية في عام 2022، وهو ما يمثل أكثر من ثلثي إيرادات سوق الأماس المزروع في المختبرات العالمية.

ومن حيث اللون، استحوذ القطاع عديم اللون على أعلى حصة سوقية في عام 2022، وهو ما يمثل أكثر من ثلثي سوق الماس المزروع في المختبرات العالمية.

ويستخدم اللاب جرون عديم اللون في صناعة المجوهرات مثل خواتم الخطوبة، كما تستخدم على نطاق واسع لإنتاج قطع المجوهرات مثل القلائد والأساور ودبابيس الأنف والمعلقات.

ويعد دخول اللاب جرون للأسواق المصرية فرصة كبيرة لشريحة عريضة من المستهلكين لاقتناء قطع من الألماس بسعر منافس ويقل حوالي 60% عن سعر الألماس التقليدي بالرغم من تمتعه بنفس الجودة و النقاء.