سعر الحديد والأسمنت اليوم الاثنين في الأسواق.. انخفاض جديد

كتب : أحمد الخطيب

10:09 ص 20/04/2026

انخفضت أسعار حديد عز، والأسمنت في الأسواق، خلال تعاملات اليوم الاثنين 20-4-2026، بينما ارتفعت أسعار الحديد الاستثماري، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن حديد عز: 37821.55 جنيه، بتراجع 1299.28 جنيه.

سعر طن الحديد الاستثماري: 37272.16 جنيه، بزيادة 344.38 جنيه.

حديد المصريين: 39400 جنيه.

حديد بشاي: 39800 جنيه.

حديد المراكبي: 39400 جنيه.

حديد العتال: 39500 جنيه.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 4054.43 جنيه، بتراجع 106.1 جنيه.

