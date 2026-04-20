انخفضت أسعار البصل الأحمر، والكوسة، والباذنجان البلدي، والخيار الصوب، خلال تعاملات اليوم الاثنين 20-4-2026، بينما ارتفعت أسعار الطماطم، والفلفل الرومي، والخيار البلدي، مقارنة بمستوياتها أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

يرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم تتراوح بين 7 جنيهات و25 جنيهًا، بزيادة 2.5 جنيه.

البطاطس تتراوح بين 7 جنيهات و15 جنيهًا.

البصل الأحمر يتراوح بين 4 و8 جنيهات، بتراجع جنيه.

البصل الأبيض يتراوح بين 3 و9 جنيهات.

الكوسة تتراوح بين 8 جنيهات و12 جنيهًا، بتراجع 5 جنيهات.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 8 جنيهات و12 جنيهًا، بتراجع جنيه.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 18 و25 جنيهًا، بزيادة 3 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 17 و21 جنيهًا.

الخيار الصوب يتراوح بين 15 و21 جنيهًا، بتراجع جنيه.

الخيار البلدي يتراوح بين 8 جنيهات و12 جنيهًا، بزيادة جنيهين

أسعار الفاكهة

كانتلوب يتراوح بين 10 جنيهات و14 جنيهًا، بتراجع 6 جنيهات.

برتقال صيفي يتراوح بين 10 جنيهات و14 جنيهًا.

الليمون البلدي يتراوح بين 10 جنيهات و20 جنيهًا.