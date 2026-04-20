أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم الاثنين.. ارتفاع الطماطم

كتب : آية محمد

11:10 ص 20/04/2026

انخفضت أسعار البصل الأحمر، والكوسة، والباذنجان البلدي، والخيار الصوب، خلال تعاملات اليوم الاثنين 20-4-2026، بينما ارتفعت أسعار الطماطم، والفلفل الرومي، والخيار البلدي، مقارنة بمستوياتها أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

يرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم تتراوح بين 7 جنيهات و25 جنيهًا، بزيادة 2.5 جنيه.

البطاطس تتراوح بين 7 جنيهات و15 جنيهًا.

البصل الأحمر يتراوح بين 4 و8 جنيهات، بتراجع جنيه.

البصل الأبيض يتراوح بين 3 و9 جنيهات.

الكوسة تتراوح بين 8 جنيهات و12 جنيهًا، بتراجع 5 جنيهات.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 8 جنيهات و12 جنيهًا، بتراجع جنيه.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 18 و25 جنيهًا، بزيادة 3 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 17 و21 جنيهًا.

الخيار الصوب يتراوح بين 15 و21 جنيهًا، بتراجع جنيه.

الخيار البلدي يتراوح بين 8 جنيهات و12 جنيهًا، بزيادة جنيهين

أسعار الفاكهة

كانتلوب يتراوح بين 10 جنيهات و14 جنيهًا، بتراجع 6 جنيهات.

برتقال صيفي يتراوح بين 10 جنيهات و14 جنيهًا.

الليمون البلدي يتراوح بين 10 جنيهات و20 جنيهًا.

أحدث الموضوعات

نجم الأهلي السابق: كعب الزمالك عالي على بيراميدز
رياضة محلية

نجم الأهلي السابق: كعب الزمالك عالي على بيراميدز
وفاة سيدة وإصابة آخرين.. الداخلية تكشف ملابسات حادث باب الشعرية
حوادث وقضايا

وفاة سيدة وإصابة آخرين.. الداخلية تكشف ملابسات حادث باب الشعرية
"أصبح أبا".. عفاف مصطفى تنشر صورة برفقة طفل فيلم "تيتو"
زووم

"أصبح أبا".. عفاف مصطفى تنشر صورة برفقة طفل فيلم "تيتو"
مدبولي يتابع تأمين احتياجات السوق وزيادة الإنتاج المحلي للطاقة
أخبار مصر

مدبولي يتابع تأمين احتياجات السوق وزيادة الإنتاج المحلي للطاقة
مصطفى كامل: حالتي النفسية سيئة بسبب مرض هاني شاكر
زووم

مصطفى كامل: حالتي النفسية سيئة بسبب مرض هاني شاكر

أخبار

المزيد

بدء تفعيل قرار تعليق الخدمات الحكومية للممتنعين عن سداد النفقة
أول بيان رسمي من الخارجية بشأن وفاة ضياء العوضي
ضياء العوضي.. "طبيب الجدل" حياً وميتاً
أنفاق أصفهان: معركة الـ100 متر على اليورانيوم بين إيران وأمريكا (تجربة تفاعلية)