انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 بنسبة 1.07% عند مستوى 52372 نقطة، بمستهل جلسة اليوم الاثنين.

وصعد مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.29%، وارتفع مؤشر EGX 100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.01%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 ارتفع 1.82% عند مستوى 52372 نقطة، بختام جلسة أمس الأحد.

الأسهم الأكثر ارتفاعًا ببداية جلسة البورصة اليوم

يتصدر سهم النيل للأدوية والصناعات الكيماوية – النيل الأكثر ارتفاعًا في مستهل جلسة اليوم، ويليه سهم الأهرام للطباعة والتغليف.

الأسهم الأكثر انخفاضًا ببداية جلسة البورصة اليوم

يتصدر سهم بنك كريدي أجريكول مصر الأسهم الأكثر انخفاضًا في مستهل جلسة اليوم، ويليه سهم الإسكندرية للزيوت المعدنية.