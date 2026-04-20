انخفض سعر اليورو مقابل الجنيه في 5 بنوك، خلال تعاملات اليوم الاثنين 20-4-2026، مقارنة بتعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر اليورو في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 60.62 جنيه للشراء، بتراجع 16 قرشًا، و60.95 جنيه للبيع، بتراجع 47 قرشًا.

بنك مصر: 60.64 جنيه للشراء، بتراجع 21 قرشًا، و60.97 جنيه للبيع، بتراجع 85 قرشًا.

بنك القاهرة: 60.62 جنيه للشراء، بتراجع 23 قرشًا، و60.95 جنيه للبيع، بتراجع 47 قرشًا.

بنك الإسكندرية: 60.63 جنيه للشراء، بتراجع 21 قرشًا، و60.91 جنيه للبيع، بتراجع 51 قرشًا.

البنك التجاري الدولي: 60.6 جنيه للشراء، بتراجع 19 قرشًا، و60.9 جنيه للبيع، بتراجع 48 قرشًا.