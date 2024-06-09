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بعد تبكير رواتب يونيو.. قرار من المالية بموعد صرف مرتبات يوليو للموظفين

07:37 م الأحد 09 يونيو 2024

تعبيرية

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كتبت- منال المصري:
أكدت وزارة المالية، استمرار صرف مرتبات شهر يونيو الجاري للعاملين بالدولة حتى الخميس المقبل، التي كان قد تم تبكير مواعيدها لتبدأ اليوم الأحد بمناسبة إغلاق السنة المالية للعام يونيو 2024 وعيد الأضحى.

وبحسب بيان من وزارة المالية اليوم، قال شريف خيري رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إنه تم تبكير مواعيد مرتبات يوليو واغسطس وسبتمبر ليبدأ صرف مرتبات العاملين بالدولة عن يوليو يوم 18 من الشهر نفسه، والمتأخرات أيام 8 و10 و11 يوليو.

وصرف مرتبات أغسطس المقبل بدءًا من يوم 22 من الشهر نفسه، والمتأخرات أيام 8 و11 و12 من أغسطس، وصرف مرتبات سبتمبر بدءًا من يوم 22 من الشهر نفسه، والمتأخرات أيام 8 و9 و10 من سبتمبر المقبل.

وأوضح أنه سيتم إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الحكومية.


وأهاب خيري بالعاملين في الجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية.

صرف المرتبات مرتب يونيو وزارة المالية عيد الأضحى
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