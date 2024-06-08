الإحصاء: 35 مليون دولار حجم التبادل التجاري بين مصر وأذربيجان خلال 2023

كتبت- شيرين صلاح:

قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن حجم التبادل التجارى بين مصر وأذربيجان سجل 35 مليون جنيه خلال 2023 مقابل 3.41 مليون دولار في 2022.

ووفق بيان من الجهاز اليوم السبت، يهدف ذلك لتعزيز التعاون الثنائي بين مصر وأذربيجان في العديد من المجالات الاقتصادية ومن ضمنها الصحة، وزيادة الاستثمارات، وتعزيز التبادل التجاري، والسياحة وغيرها من المجالات، وزيادة رئيس جمهورية أذربيجان إلى مصر.

وارتفعت قيمة الصادرات المصرية إلى أذربيجان لتسجل 34.7 مليون دولار خلال عام 2023 مقابل 2.9 مليون دولار خلال عام 2022.

بينما بلغت قيمة الواردات المصرية من أذربيجان 328.1 ألف دولار خلال عام 2023 مقابل 507 ألف دولار خلال عام 2022.

وجاءت أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى أذربيجان خلال عام 2023 كالتالي:

1. أسمدة بقيمة 6.2 مليون دولار.

2. آلات وأجهـزة كهـربائية وأجـزاؤها بقيمة 5.2 مليون دولار.

3. ملابس ومصنوعاتها بقيمة 2.1 مليون دولار.

4. حديد ومصنوعاته بقيمة 726 ألف دولار.

5. خضر ونباتات بقيمة 695 ألف دولار.

وأهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من أذربيجان خلال عام 2023 كالتالي:

1- منتجات حيوانية بقيمة 109.2 ألف دولار.

2- صمغ وراتنجيات وخلاصات نباتية بقيمة 165.9 ألف دولار.

3- بذور وثمار زيتية بقيمة 50.2 ألف دولار.

4- كاكاو ومحضراته بقيمة 784 دولار.

5- لعب أطفال للتسلية والرياضة بقيمة 690 دولار.