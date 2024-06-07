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64 جنيها لكيلو البلطي.. أسعار السمك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم

01:09 م الجمعة 07 يونيو 2024

أسعار السمك اليوم

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كتبت- أمنية عاصم :

استقرت أسعار السمك والمأكولات البحرية بسوق العبور لتجارة الجملة خلال تعاملات اليوم الجمعة، مقارنة بمستواها أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات أسعار السمك اليوم.

سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 61 و 64 جنيها.

سعر كيلو الفيليه البلطي: يتراوح بين 50 و250 جنيها.

سعر كيلو المكرونة السويسي: سجل بين 80 و130 جنيها.

سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 190 جنيه و 410 جنيه.

سعر كيلو الكابوريا: تراوح بين 40 جنيها و 220 جنيه.

سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 110جنيه و300 جنيه.

سعر كيلو السمك البوري: بين 85 و95 جنيها.

أسعار السمك أسعار السمك اليوم الموقع الرسمي لسوق العبور المأكولات البحرية سعر كيلو السمك البلطي
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