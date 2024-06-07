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البطاطس عند 16 جنيها.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم الجمعة

12:55 م الجمعة 07 يونيو 2024

أسعار الخضروات والفاكهة

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كتبت- أمنية عاصم:

استقرت أسعار الخضروات والفاكهة خلال تعاملات اليوم الجمعة في سوق العبور لتجارة الجملة، مقارنة بأسعار أمس الخميس.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم بين 2.5 و4.5 جنيه.

البطاطس بين 9 جنيهات و16 جنيها.

البصل بين 4.5 جنيه و7 جنيهات.

الكوسة بين 10 جنيهات و14 جنيها.

الفاصوليا بين 9 جنيهات و15 جنيها.

الباذنجان البلدي بين 9 جنيهات و12 جنيها.

الفلفل الرومي البلدي بين 7 جنيهات و11 جنيها.

الفلفل الحامي البلدي بين 3 و7 جنيهات.

الملوخية بين 6 و9 جنيهات.

الخيار الصوب بين 8 جنيهات و12 جنيها.

الخيار البلدي بين 4 و7 جنيهات.

أسعار الفاكهة

برتقال صيفي بين 3.5 و 5.5 جنيه.

اليوسفي بين 5 و10 جنيهات.

الليمون البلدي بين 23 و 33 جنيها.

البطيخ من 8 لـ 10 كيلو بين 64 و80 جنيها.

أسعار الخضروات والفاكهة أسعار الفاكهة أسعار الخضروات سوق العبور الموقع الإلكتروني لسوق العبور
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