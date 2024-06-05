البترول: عودة تدريجية لإمداد الغاز الطبيعي لمصانع الأسمدة من الغد

القاهرة- مصراوي:

أعلنت وزارتا البترول والثروة المعدنية والكهرباء على صفحة الرسمية لوزارة البترول على موقع فيسبوك، إنه سيتم ضخ الغاز الطبيعي لمصانع الأسمدة اعتباراً من الغد للخميس.

وقالت الوزارة على صفحتها "فيما يتعلق بضخ الغاز الطبيعى لمصانع الأسمدة يشار إلى انه اعتباراً من الغد سيجرى العودة التدريجية لإمدادت الغاز لها عقب ماتم أمس من اجراء مؤقت لتخفيض الإمدادات وتوجيه حصتها من الغاز الى محطات توليد الكهرباء فى ضوء اعمال الصيانة الوقائية للشبكات".

وخفضت وزارة البترول والثروة المعدنية في مصر، إمدادات الغاز الطبيعي إلى شركات صناعة الأسمدة بنسب تفاوتت بين 20 إلى 30%، وفق مسؤولين مطلعين على ملف إمدادات الغاز لموقع العربية.

وأعلن عدد من الشركات الأسمدة من خلال بيانات منها للبورصة المصرية، عن عدم تأثر إنتاج المصانع بعد وزارة البترول لإمدادت الغاز الطبيعي أمس الثلاثاء.

ولجأت مصر مؤخراً إلى شراء الغاز الطبيعي المسال من الأسواق الخارجية، بهدف تفادي حدوث نقص في الوقود خلال هذا الصيف، وتعتبر هذه الخطوة بمثابة تحوّل كبير بالنسبة لمصر، التي توقفت إلى حد كبير عن استيراد الغاز الطبيعي المسال في عام 2018، عندما عزز حقل "ظُهر" الإنتاج المحلي، مما حوّل البلاد إلى مُصدّر للوقود، حسب موقع العربية.