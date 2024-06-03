خريطة الأسعار اليوم: ارتفاع الحديد وانخفاض السكر وعودة الذهب للارتفاع

كتبت- دينا خالد:

ارتفعت أسعار الحديد والأسمنت والزيت والأرز في الأسواق خلال تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بمستوياتها أمس، بينما انخفض أسعار السكر والمكرونة، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وعاد سعر الذهب للارتفاع بمنتصف التعاملات.

انخفاض أسعار الدواجن اليوم الاثنين في الأسواق (موقع رسمي)

أسعار البيض ترتفع اليوم الاثنين في الأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع البلطي والجمبري.. أسعار السمك بسوق العبور اليوم الاثنين

ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت اليوم الاثنين (موقع رسمي)

ارتفاع الطماطم والبطاطس.. أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور اليوم

سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر يعود للارتفاع بمنتصف التعاملات

ارتفاع أسعار الأرز والزيت وانخفاض السكر والمكرونة اليوم الاثنين بالأسواق