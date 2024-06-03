ارتفاع الطماطم والبطاطس.. أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور اليوم الاثنين

كتبت- أمنية عاصم:

ارتفع سعر كيلو الطماطم والبطاطس والباذنجان والفلفل والخيار والليمون، خلال تعاملات اليوم الاثنين في سوق العبور لتجارة الجملة، مقارنة بأسعار أمس، بينما تراجع سعر الفاصوليا والبصل والملوخيه و البرتقال واليوسفي.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم بين 3.5و6 جنيهات، بزيادة 1.5 جنيه.

البطاطس بين 9 جنيهات و19 جنيها، بزيادة جنيهين.

البصل بين 5 و7 جنيهات، بتراجع جنيه.

الكوسة بين 9 جنيهات و13 جنيها.

الفاصوليا بين 9 جنيهات و13جنيها، بتراجع جنيهين.

الباذنجان البلدي بين 10جنيهات و13جنيها، بزياده جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 3 و9 جنيهات، بزيادة جنيهين.

الفلفل الحامي البلدي بين 4 و8 جنيهات، بزيادة 1.5 جنيه.

الملوخية بين 4 و6 جنيهات، بتراجع جنيه.

الخيار الصوب بين 7 و9 جنيهات، بزيادة جنيهين.

الخيار البلدي بين 7 و9 جنيها، بزيادة جنيهين.

أسعار الفاكهة

برتقال صيفي بين 3.5 و5جنيهات، بتراجع 1.5 جنيه.

اليوسفي بين 6 جنيهات و9 جنيهات، بتراجع جنيهين.

الليمون البلدي بين 22 و28 جنيها، بزيادة 7 جنيهات.

البطيخ من 8 لـ10 كيلو بين 64 و80 جنيه.