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انخفاض أسعار الدواجن اليوم الاثنين في الأسواق (موقع رسمي)

11:09 ص الإثنين 03 يونيو 2024

أسعار الدواجن

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كتبت- أمنية عاصم:

انخفض متوسط أسعار الدواجن الحية خلال تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بأسعار أمس، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

وتراجع متوسط سعر كيلو الدواجن اليوم في الأسواق إلى 109.78 جنيه، بتراجع 4 جنيهات، بحسب بيانات بوابة الأسعار.

وفقا لبوابة أسعار مجلس الوزراء، تبدأ أسعار كيلو الدواجن البيضاء في مصر اليوم من 99.07 جنيه، فيما تصل أسعار الدواجن البلدي إلى 120.49 جنيه بحد أقصى.

وقد تختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية

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