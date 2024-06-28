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عودة للارتفاع.. سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر يقفز بمنتصف التعاملات

01:21 م الجمعة 28 يونيو 2024

أسعار الذهب اليوم

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كتبت- دينا خالد:

قفز سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر بمنتصف التعاملات، وزاد الجرام بنحو 20 جنيها، مقارنة بمستواه في بداية تعاملات اليوم، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية السابق، لمصراوي.

أسعار الذهب اليوم

زادت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2107 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 18 إلى 2709 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 3160 جنيها للجرام.

وقفز سعر الذهب عيار 24 إلى 3611 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 25280 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

وارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 2330.4 دولار للأونصة، (الأوقية وهي تعاد نحو جرام 31 عيار 24)، خلال تعاملات اليوم الجمعة، بارتفاع 0.05%، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب

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