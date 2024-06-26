سعر الذهب اليوم الأربعاء يعاود الارتفاع بمنتصف التعاملات

كتب- أحمد والي:

صعد سعر الذهب اليوم الأربعاء بمنتصف التعاملات، وزاد الجرام بنحو 10 جنيهات، مقارنة بمستواه في بداية تعاملات اليوم، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية السابق، لمصراوي.

كان سعر الذهب تراجع 10 جنيهات مع بداية تعاملات اليوم.

أسعار الذهب اليوم

زادت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2107 جنيهات للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 18 إلى 2709 جنيهات للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 3160 جنيها للجرام.

وقفز سعر الذهب عيار 24 إلى 3611 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 25280 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

انخفض سعر الذهب عالميا إلى نحو 2310 دولار للأونصة، (الأوقية وهي تعاد نحو جرام 31 عيار 24)، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بتراجع 0.41%، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب