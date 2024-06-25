إعلان

BBC

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة مع نهاية جلسة الثلاثاء

03:32 م الثلاثاء 25 يونيو 2024

البورصة المصرية

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتبت: أمنية عاصم

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 1.34% عند مستوى 27264 نقطة، مع نهاية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء.

وصعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.56% وارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.93%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء من الأسهم بقيمة 104.21 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء بقيمة 11.16 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 115.3 مليون جنيه.

كان مؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 انخفض بنسبة 0.59 % عند مستوى 26902 نقطة، مع نهاية تعاملات أمس الاثنين.

البورصة مؤشرات البورصة المؤشر الرئيسي للبورصة مؤشر EGX70
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

* ماذا يعني رفع 3 بنوك كبرى حدود الـ"كريدت كارد" وخفض العمولة 50%؟
* لترشيد استهلاك الكهرباء.. غلق جميع المحلات التجارية 10 مساءً من أول يوليو
* خاص.. إنفراجة في أزمة تخفيف الأحمال خلال يوليو المقبل