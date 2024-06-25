ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة مع نهاية جلسة الثلاثاء

كتبت: أمنية عاصم

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 1.34% عند مستوى 27264 نقطة، مع نهاية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء.

وصعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.56% وارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.93%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء من الأسهم بقيمة 104.21 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء بقيمة 11.16 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 115.3 مليون جنيه.

كان مؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 انخفض بنسبة 0.59 % عند مستوى 26902 نقطة، مع نهاية تعاملات أمس الاثنين.