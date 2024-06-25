ارتفاع الطماطم وتراجع البطاطس في سوق العبور اليوم الثلاثاء

كتبت- أمنية عاصم:

ارتفعت أسعار كيلو الطماطم، والكوسة، والفاصوليا، والخيار الصوب، بينما تراجعت أسعار كيلو البطاطس، و الفلفل الحامي، والخيار البلدي، واليمون البلدي ، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء في سوق العبور لتجارة الجملة، مقارنة بأسعار أمس.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضراوات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور

أسعار الخضروات

الطماطم: بين 4 و8 جنيهات، بزيادة 1.5 جنيه.

البطاطس بين 9 جنيهات و15 جنيها، بتراجع جنيه.

البصل بين 5و8 جنيهات، بزيادة جنيه.

الكوسة بين 7 و 10 جنيهات، بزيادة جنيه.

الفاصوليا بين 12 و15 جنيها ، بزيادة 5 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين جنيهين و5 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 7 و8 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي: بين 5 و10 جنيهات، بتراجع 3 جنيهات.

الملوخية بين 6 جنيهات و12 جنيها.

الخيار الصوب بين 6 جنيهات و12 جنيها ،بزيادة جنيهين.

الخيار البلدي بين 7 جنيهات و15 جنيها، بتراجع 6 جنيهات.

أسعار الفاكهة

برتقال صيفي بين 5 و7 جنيهات.

تفاح مصري بين 15 و35 جنيها.

الليمون البلدي بين 15 و25 جنيها، بتراجع 10 جنيه.

البطيخ بين 64 و80 جنيها للوزن من 8 إلى 10 كيلو