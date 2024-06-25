كتبت- دينا خالد:

انخفض سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر، في بداية التعاملات، مقارنة بمستواه في نهاية تعاملات أمس.

أسعار الذهب اليوم

انخفضت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2103 جنيهات للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 18 إلى 2704 جنيهات للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 21 إلى 3155 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 24 نحو 3606 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وانخفض سعر الجنيه الذهب عند 25240 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

وانخفض سعر الذهب عالميا إلى نحو 2325 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، بانخفاض 9.48 دولار بنسبة 0.41% في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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