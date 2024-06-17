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أسعار البيض بالأسواق في ثاني أيام عيد الأضحى (موقع رسمي)

10:53 ص الإثنين 17 يونيو 2024

أسعار البيض

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كتب- أحمد والي:

استقرت أسعار كرتونة البيض باختلاف نوعه خلال تعاملات اليوم الاثنين، ثاني أيام عيد الأضحى، عند نفس أسعار أمس الأحد، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

وقد تختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

وجاءت أسعار البيض في ثاني أيام عيد الأضحى كالتالي:

أسعار البيض

كرتونة البيض (متوسط السعر باختلاف النوع): 149 جنيها.

كرتونة البيض البلدي: 160 جنيها.

أسعار البيض عيد الأضحى ثاني أيام عيد الأضحى كرتونة البيض
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