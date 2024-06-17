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تعرف على أسعار الدواجن اليوم الاثنين ثاني أيام عيد الأضحى (موقع رسمي)

10:49 ص الإثنين 17 يونيو 2024

أسعار الدواجن

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كتب- أحمد والي:

استقر متوسط أسعار الدواجن الحية خلال تعاملات اليوم الاثنين، عند نفس أسعار أمس، في ثاني يوم بعيد الأضحى، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

سجل متوسط سعر كيلو الدواجن اليوم في الأسواق إلى 117.5 جنيه، حسب بيانات بوابة الأسعار.

وفقا لبوابة أسعار مجلس الوزراء، تبدأ أسعار كيلو الدواجن البيضاء في مصر اليوم من 110.33 جنيه، فيما تصل أسعار الدواجن البلدي إلى 131.67 جنيه بحد أقصى.

وقد تختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الدواجن عيد الأضحى مركز معلومات مجلس الوزراء
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