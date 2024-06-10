"بايونيرز للتنمية" تحقق أرباح 1.17 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام

كتبت- أمنية عاصم:

أعلنت شركة بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية عن تحقيقها أرباح 1.17 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري مقابل 102.1 مليون جنيه عن الفترة ذاتها من العام الماضي، وجاءت زيادة الأرباح مدعوماً بفروق إعادة تقييم استثمارات عقارية بلغت 1.50 مليار جنيه.

وأوضحت الشركة، في بيان أرسلته للبورصة اليوم، أنها حققت إيرادات بلغت 1.66 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري مقابل 1.65 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها.

وأضافت الشركة، أنها قررت شراء أسهم خزينة بحد أقصى 20 مليون سهم لترتفع نسبة ملكية الشركة من 0.73% لـ 2.62% بعد التنفيذ.

وأشارت الشركة، إلى أن فترة الشراء تبدأ من الغد 11 يونيو حتى 11 يوليو 2024.

وأكدت الشركة، على اعتمادها على مصادر تمويل ذاتية في عملية الشراء بالإضافة لتوقع الشركة حدوث ارتفاع ربحية السهم مع تنفيذ تلك العملية.

وتأسست شركة بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية عام 2021 كشركة مساهمة مصرية عامة في مصر ناتجة عن تقسيم شركة اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية (بايونيرز القابضة سابقاً)، وتم إدراجها في البورصة المصرية عام 2021م.