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ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة مع نهاية تعاملات اليوم الاثنين

04:00 م الإثنين 10 يونيو 2024

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كتبت- أمنية عاصم:
ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 0.93% محقق 25896 نقطة، مع نهاية تعاملات اليوم الاثنين.
وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.79%، وصعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا 0.95% .
وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء من الأسهم بقيمة 254.4 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء بقيمة 119.45 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 373.90 مليون جنيه.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 انخفض بنسبة 2.91% عند 25659 نقطة، مع نهاية تعاملات أمس الأحد.

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