هبوط كبير في أسعار السلع الأساسية بالأسواق اليوم الأحد (موقع رسمي)

كتبت- شيرين صلاح:

هبطت أسعار العديد من السلع الأساسية بشكل كبير خلال تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بأسعار أمس، وفقا للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 34.89 جنيه، بزيادة 3.72 جنيه.

كيلو الفول المعبأ: 34.33 جنيه، بتراجع 13.81 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 20 جنيها، بتراجع 5.69 جنيه.

لتر زيت عباد الشمس: 65 جنيها، بتراجع 25.96 جنيها.

كيلو السكر المعبأ: 34.33 جنيه، بتراجع 69 قرشا.

كيلو المكرونة المعبأة: 22.17 جنيه، بتراجع 7.68 جنيه.

كيلو العدس المعبأ: 60 جنيها، بتراجع 5.25 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 6 جنيهات، بزيادة 39 قرشا.

لتر زيت الذرة: 89.17 جنيه، بتراجع 19.19 جنيه.

كيلو اللحوم الطازجة: 298.57 جنيه، بتراجع 95.61 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 105 جنيهات، بزيادة 5.47 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 28 جنيها، بزيادة 24 قرشا.

كيلو الفول السائب: 38 جنيها، بتراجع 5.86 جنيه.

كيلو الجبن الأبيض: 160 جنيها، بزيادة 46.45 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 245 جنيها، بتراجع 4.94 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 35 جنيها، بزيادة 6.14 جنيه.

كيلو المسلى الصناعي: 72.7 جنيه، بتراجع 40.46 جنيه.