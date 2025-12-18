مقتل 4 أشخاص في ضربة أمريكية على مركب لتهريب المخدرات بالمحيط الهادئ



وكالات

قال الجيش الأمريكي، إنه نفذ ضربة على مركب في شرق المحيط الهادئ مما أسفر عن مقتل 4 أشخاص.

وقالت القيادة الجنوبية الأمريكية في منشور على إكس: "أكدت الاستخبارات أن المركب كان يبحر عبر طريق معروف لتهريب المخدرات في شرق المحيط الهادئ وكان يشارك في عمليات لتهريب المخدرات".

صوت مجلس النواب على قرارين يهدفان إلى الحد من سلطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في استخدام القوة العسكرية ضد عصابات المخدرات وفنزويلا.

وأجبر الديمقراطيون على إجراء التصويت باستخدام قرارات سلطات الحرب، في وقت صعّد فيه ترامب تهديداته ضد فنزويلا، بينما تساءل الكونجرس عن كيفية إدارة الجيش الأمريكي لحملة أدت إلى تدمير 25 سفينة يُزعم أنها كانت تحمل مخدرات وقتل ما لا يقل عن 95 شخصا.

وبموجب التشريع، إذا أصبح قانونا، سيتعين على إدارة ترامب الحصول على تفويض من الكونجرس قبل مواصلة الهجمات ضد العصابات التي تعتبرها منظمات إرهابية في نصف الكرة الغربي أو شنّ هجوم على فنزويلا نفسها.

وفي وقت سابق، قال ترامب، إنه أمر بفرض حصار على جميع ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات المتجهة إلى فنزويلا، في خطوة تهدف إلى تصعيد الضغوط على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

تأتي هذه الخطوة بعد أن أعلن الرئيس ترامب، الأسبوع الماضي أن الولايات المتحدة احتجزت ناقلة نفط قبالة سواحل فنزويلا، في إجراء غير معتاد جاء عقب حشد قوات عسكرية أمريكية في المنطقة.

وهدد ترامب، أن الهجمات البرية قادمة قريبا، لكنه لم يفصح عن أي تفاصيل بشأن مواقعها، وفقا لسكاي نيوز.