قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه ورث فوضى من نظيره السابق جو بايدن، إذ أنه يعمل على إصلاحها، مضيفا أن إدارة بايدن تسببت في ارتفاع معدلات الجريمة لنسب قياسية.

وأضاف ترامب خلال كلمة له اليوم الخميس، أنه حقق إنجازات خلال الأشهر الـ11 الماضية، لافتا إلى أنه فاز برقم قياسي في الولايات المتأرجحة بالانتخابات الرئاسية الأخيرة.

وأشار إلى أن الحدود الأمريكية أصبحت أقوى من أي وقت مضى، إذ أن واشنطن أصبحت آمنة، مضيفا: "قمنا بطرد عصابات المخدرات".

وأكد ترامب، أن الولايات المتحدة تمتلك أقوى جيش في العالم، إذ أنه أنهى 8 حروب، قائلا: "أوقفت حرب غزة وحققت السلام بالشرق الأوسط".

وتابع: "انخفضت نسبة تدفق المخدرات بنسبة 94%"، كما أنه توصل لاتفاقيات بمليارات الدولارات والتي ستعود بالنفع على المواطنين، قائلا: "نحن أفضل دولة في العالم".