شعبة الجلود تسعى لاستيراد منتجات تامة الصنع من البرازيل

كتبت- أمنية عاصم:

قال محمد مهران رئيس شعبة الجلود بالغرفة التجارية بالقاهرة، لمصراوي، إن شعبة تتواصل مع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ومصلحة الجمارك المصرية بشأن استيراد منتجات تامة الصنع من شركة برازيلية في مجال صناعة الجلود.

وأضاف مهران، أن الشركة البرزيلية تسعى نحو إختيار لها وكيلاً لها في مصر ودول الخليج وإفريقيا.

وأوضح أن الشعبة تواصل مع الجهات الحكومية إمكانية استيراد منتجات تامة الصنع وأهم قوانين التي تحكم عمليات الاستيراد.

وذكر مهران، أن دخول شركة عالمية في السوق المحلي يساعد المصنعين المحليين على تحسين جودة منتجاتهم، مما يخلق نوع من المنافسة في السوق دون ضرر للمنتج المحلي.

وبحسب بيان من وزارة التجارة والصناعة، سجلت صادرات مصر من والجلود والأحذية والمنتجات الجلدية خلال الربع الأول من عام 2024 نحو 34 مليون دولار.