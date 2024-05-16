ارتفاع جديد لسعر الذهب اليوم الخميس في مصر بمنتصف التعاملات

كتب- أحمد والي:

ارتفع سعر الذهب اليوم الخميس في مصر بمنتصف التعاملات، وزاد الجرام 10 جنيهات، مقارنة بسعره في بداية التعاملات، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

كان سعر جرام الذهب ارتفع 25 جنيها مع بداية تعاملات اليوم مقارنة بسعره مساء أمس.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2087 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 إلى 2683 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 3130 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 24 إلى 3577 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 25040 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

هبط سعر الذهب عالميا إلى نحو 2358 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو جرام عيار 24)، خلال منتصف تعاملات الخميس، بانخفاض نسبه 0.04%، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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