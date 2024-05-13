"بكرة دهب".. منصة جديدة للاستثمار في المعادن الثمينة بمصر والسعودية والإمارات

كتب- علاء حجاج:

أعلنت شركة bokra، المتخصصة في مجال التكنولوجيا المالية وإدارة الأموال، عن شراكتها الجديدة مع دهب مصر للاستثمارات في المعادن الثمينة، لاطلاق منصة "بكرة دهب" التي تستهدف المستثمرين من الافراد والشركات في مصر والإمارات والسعودية، وذلك للاستثمار والادخار في مختلف المعادن الثمينة مثل الذهب والفضة والبلاتين.

وبحسب بيان صحفي صادر اليوم عن شركة bokra، تهدف منصة "بكرة دهب" إلى خلق منتجات استثمارية مبتكرة في الشرق الأوسط، حيث ستوفر للأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة فرصًا متميزة لتنويع محافظ الاستثمارات وفي الوقت نفسه توفير عملية آمنة وفعالة للاستثمار في المعادن الثمينة.

قال أيمن الصاوي، المؤسس والرئيس التنفيذي لبكرة القابضة، إن الشراكة الاستراتيجية مع دهب مصر لإطلاق منصة بكرة دهب، تعكس خطط الشركة لتنويع المنتجات الاستثمارية فى إدارة الأموال.

قال فادي كامل المؤسس لشركة دهب مصر، إن الشراكة مع bokra، تساعد في تمكين المستثمرين عبر المنطقة وفتح آفاق جديدة للاستثمار والادخار.