أكد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، توافر المنتجات البترولية لصيف 2026، مشيرا إلى أن هناك عملا تكامليا مع وزارة الكهرباء والطاقة وسيكون صيف آمن مع أهمية التوعية بترشيد الاستهلاك.

جاء ذلك خلال استضافة حزب مستقبل وطن، بحضور النائب أحمد عبد الجواد نائب رئيس الحزب والأمين العام، والنائب محمد الوحش وكيل مجلس النواب ونائب رئيس الحزب، والنائب عبدالهادى القصبي نائب رئيس الحزب، ونواب رئيس الحزب، والأمناء العموم المساعدين للحزب، وأمناء الأمانات النوعية المركزية، وأعضاء الهيئة البرلمانية لمجلسي النواب والشيوخ، وعدد من قيادات وزارة البترول، وذلك في إطار اللقاءات التي يعقدها الحزب مع أعضاء الحكومة، في المقر الرئيسي للحزب بالقاهرة الجديدة.

تلبية احتياج المواطن من المواد البترولية

أشاد وزير البترول بروح التكامل، مؤكدا أنه سر النجاح من أجل مصر، مشيرا كذلك إلى العمل التكاملي مع النواب ومع الوزراء في الحكومة.

وأكد أن خطة الوزارة وأولوياتها هي تلبية احتياجات المواطن من المواد البترولية بالتركيز علي أنشطة الإنتاج والاستكشاف، وتعظيم الاستفادة من الثروات البترولية عبر معامل التكرير والبتروكيماويات، وتحقيق انطلاقة لقطاع التعدين، وتعزيز التعاون الإقليمي لجذب الاستثمارات في مصر والمنطقة، وزيادة الإنتاج من الغاز والزيت.

وأشار إلى أن التنسيق والتشاور مع حزب مستقبل وطن يهدف إلى تحقيق الصالح العام.

من جانبه رحب النائب أحمد عبد الجواد نائب رئيس الحزب والأمين العام بالوزير وقيادات الوزارة، مشيدا بالأداء والتكامل المحقق بين نواب الحزب أعضاء لجنتي الطاقة في البرلمان بغرفتيه النواب والشيوخ.

واستعرض اللقاء استراتيجية الوزارة خلال الفترة المقبلة والمستجدات في عمل الوزارة، والتنسيق والتعاون بين الوزارة ونواب الحزب.

شهد اللقاء مناقشات موسعة، إذ طرح نواب الحزب رؤى ومقترحات تعكس نبض الشارع، في إطار من التعاون الكامل بين السلطة التنفيذية والهيئة البرلمانية للحزب دعمًا لمسيرة التنمية التي تشهدها الدولة المصرية تحت قيادة سياسية رشيدة.

إقرأ أيضا:

وزير البترول يبحث مع بي بي البريطانية التقدم في حفر آبار جديدة للغاز الطبيعي

مصر والجزائر توقعان مذكرة تفاهم لشراء الزيت الخام