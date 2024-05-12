البورصة تهبط 3.26% مع نهاية تعاملات اليوم الأحد

كتبت- شيرين صلاح:

هبط المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 3.26% عند مستوى 25155 نقطة، مع نهاية جلسة اليوم الأحد.

كما انخفض مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 4%، وتراجع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا 4.01%.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع من الأسهم بقيمة 139.1 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة 10 ملايين جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة 149.1 مليون جنيه.

كان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 ارتفع بنسبة 0.05% عند مستوى 26003 نقطة، مع نهاية جلسة الخميس الماضي.