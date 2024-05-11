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تراجع أسعار الدواجن اليوم السبت "موقع رسمي"

11:43 ص السبت 11 مايو 2024

أسعار الدواجن

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القاهرة - مصراوي:


انخفض متوسط أسعار الدواجن الحية خلال تعاملات اليوم السبت، مقارنة بأسعار أمس، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.


ووصل متوسط سعر كيلو الدواجن اليوم السبت في الأسواق إلى 98.44 جنيه، بانخفاض قدره 2.6 جنيه، حسب بيانات بوابة الأسعار.


ووفقا لبوابة أسعار مجلس الوزراء، تبدأ أسعار كيلو الدواجن البيضاء في مصر اليوم من 80.04 جنيه، فيما تصل أسعار الدواجن البلدي إلى 118 جنيه بحد أقصى.

وقد تختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

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