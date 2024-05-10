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قفزة في سعر الذهب مع بداية التعاملات الصباحية اليوم الجمعة

11:27 ص الجمعة 10 مايو 2024

أسعار الذهب اليوم

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كتبت- أمنية عاصم:

ارتفع سعر جرام الذهب 25 جنيها مع بداية التعاملات الصباحية اليوم الجمعة مقارنة بمستواه أمس.

أسعار الذهب اليوم

ارتفع سعر جرام الذهب عيار 14 إلى 2063 جنيها للجرام.

وصعد سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 2652 جنيها للجرام.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 3095 جنيها للجرام.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 إلى نحو 3537 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 24760 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

ارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو2373 دولارات للأونصة، (هي تعادل الأوقية من عيار ذهب 24)، في بداية تعاملات الجمعة ، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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