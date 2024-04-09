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BBC

قبل العيد.. ارتفاع جديد بأسعار الدواجن في الأسواق اليوم (موقع رسمي)

11:25 ص الثلاثاء 09 أبريل 2024

أسعار الدواجن

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كتب- أحمد والي:

ارتفع متوسط أسعار الدواجن الحية خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء مجدداً مقارنة بأسعار أمس، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

وارتفع متوسط سعر كيلو الدواجن اليوم في الأسواق إلى 117.73جنيه، حسب بيانات بوابة الأسعار، بزيادة 1.26 جنيه.

ووفقا لبوابة أسعار مجلس الوزراء، تبدأ أسعار كيلو الدواجن البيضاء في مصر اليوم من 103.53 جنيه، فيما تصل أسعار الدواجن البلدي إلى 131.93 جنيه بحد أقصى.

وقد تختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الدواجن سعر كيلو الدواجن أسعار كيلو الدواجن البيضاء

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